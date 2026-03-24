Günlerdir aranan dağcının bağ evindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Manisa'da zirve tırmanışı için gittiği dağda kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, sığındığı bir bağ evinde sağ olarak bulundu. Günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Tanrıkulu'nun yorgun haldeki durumu dikkat çekti.

Manisa'dan zirve tırmanışı için gittiği dağda kaybolan ve günlerdir aranan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, sığındığı bir bağ evinde sağ olarak bulundu. Günlerce zorlu hava şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren Umut Tanrıkulu'nun bulunduğu bağ evindeki ilk fotoğrafta yorgun olduğu görüldü.

Salihli ilçesi Burhan Mahallesi'nden cumartesi günü zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden Umut Tanrıkulu, olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybedince yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, izlerin takip edilmesiyle Kiraz ilçesi sınırlarına kaydırıldı. Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban, kendine ait bağ evinden duman çıktığını gördü. Bölgeye giden Çoban, evin içinde günlerdir aranan kayıp dağcı ile karşılaştı. İki gün boyunca evde kalarak soba yakan Tanrıkulu'nun, bacadan çıkan duman sayesinde bulunduğu anlaşıldı.

Yorgun hali dikkat çekti

Günlerce zorlu hava şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren Umut Tanrıkulu'nun bulunduğu bağ evindeki ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. Sığındığı evde bitkin bir halde bulanan dağcının oldukça yorgun olduğu görüldü. Sağlık durumu genel olarak iyi olan Tanrıkulu, kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
