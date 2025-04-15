Kaybolan Cumali İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan Cumali en son derede balık tutarken görüldü

Acılı anne Karanfil Timi, "Allah rızası için kuzumu bulun" diye ağıt yaktı

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 7 yaşındaki oğlu Cumali'nin, en son elindeki kovayla dere kenarında balık tutarken görüldüğü öğrenildi. Jandarma, AFAD ve polis sualtı ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimler tarım işçisi olan Adana'nın Karataş ilçesine gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28)'in 7 yaşındaki oğlu Cumali'den 12 Nisan sabahından beri haber alınamıyor. En son oyun oynamak için çadırdan ayrılan Cumali'nin arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

"Jandarma, polis, itfaiye, AFAD bölgede arama yapıyor"

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Timlerine Amirliği Kurbağa Adamlar, Jandarma'ya ait arama kurtarma ve sualtı timi, AFAD ve itfaiyeye ait kurtarma timleri 4 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor. 162 personeli yer aldığı arama faaliyetlerinde 37 araç, 5 bot, 3 balıkçı teknesi ve jandarmaya ait cayrokopter yer alıyor.

"Balık tutarken görüldü"

Cumali'nin, 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. K-9 arama-kurtarma köpeğinin derenin bir noktasına tepki verdi. Ekipler bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Anne Karanfil Timi, "Allah rızası için bulun kuzumu" diyerek ağıt yaktı.