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Kaybolan Cumali İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin en son dere kenarında balık tutarken görüldüğü öğrenildi. Ailesi ve arama ekipleri çocuğun bulunması için seferber oldu.

Kaybolan Cumali en son derede balık tutarken görüldü

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ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 7 yaşındaki oğlu Cumali'nin, en son elindeki kovayla dere kenarında balık tutarken görüldüğü öğrenildi. Jandarma, AFAD ve polis sualtı ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimler tarım işçisi olan Adana'nın Karataş ilçesine gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28)'in 7 yaşındaki oğlu Cumali'den 12 Nisan sabahından beri haber alınamıyor. En son oyun oynamak için çadırdan ayrılan Cumali'nin arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

"Jandarma, polis, itfaiye, AFAD bölgede arama yapıyor"

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Timlerine Amirliği Kurbağa Adamlar, Jandarma'ya ait arama kurtarma ve sualtı timi, AFAD ve itfaiyeye ait kurtarma timleri 4 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor. 162 personeli yer aldığı arama faaliyetlerinde 37 araç, 5 bot, 3 balıkçı teknesi ve jandarmaya ait cayrokopter yer alıyor.

"Balık tutarken görüldü"

Cumali'nin, 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. K-9 arama-kurtarma köpeğinin derenin bir noktasına tepki verdi. Ekipler bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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