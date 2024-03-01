Kaybolan çocuk için geniş kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor

Kaybolan çocuk için aramalar geniş kapsamlı devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde önceki gün kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin için dere yatağında arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi. Dün akşamüstü başlayan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aramaların ikinci gününde sonuç alamayan ekipler çalışmalarını geniş kapsamlı olarak sürdürüyor.

Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Derin, Azerbaycan parkı içerisinde bulunan oyun parkında kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Derin'in en son Azerbaycan parkı içerisinde kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına görüntüsü yansımıştı.