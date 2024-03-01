Üye Girişi
Haberler

Kaybolan çocuk için geniş kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için yapılan arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Ekipler, dere yatağında geniş kapsamlı aramalarına devam ediyor.

Kaybolan çocuk için aramalar geniş kapsamlı devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde önceki gün kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin için dere yatağında arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi. Dün akşamüstü başlayan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aramaların ikinci gününde sonuç alamayan ekipler çalışmalarını geniş kapsamlı olarak sürdürüyor.

Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Derin, Azerbaycan parkı içerisinde bulunan oyun parkında kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Derin'in en son Azerbaycan parkı içerisinde kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına görüntüsü yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title