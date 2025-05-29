Kaybolan Alzheimer Hastası 81 Yaşındaki Kadın 18 Saat Sonra Bulundu

Kaybolan Alzheimer Hastası 81 Yaşındaki Kadın 18 Saat Sonra Bulundu
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Kaybolan Alzheimer Hastası 81 Yaşındaki Kadın 18 Saat Sonra Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Neriman Ergene, 18 saatlik arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Ekipler, yaşlı kadını boş bir arazide, bitkin halde buldu.

Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın 18 saat sonra tarlada bitkin halde bulundu

Su arığı içerisinde üzeri otlarla kaplı şekilde bulunan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı

JASAT, JAK ve AFAD ekiplerinin saatler süren arama çalışması sonuç verdi sağ olarak bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, 18 saat süren arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu.

Olay, saat 04.30 sıralarında Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Neriman Ergene'nin yakınları sabah saatlerinde annelerinin evde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde yaşlı kadının sabah 04.30 sıralarında evinden ayrılarak Çeltikçi Mahallesi istikametine gittiği tespit edildi. Gün boyunca sürdürülen arama çalışmalarına mahalle halkı da katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara 5 Asayiş Timi, JASAT, JAK ve AFAD ekipleri de destek verdi.

18 saat sonra bitkin halde bulundu

Yaklaşık 18 saat süren yoğun arama çalışmasının ardından yaşlı kadından sevindirici haber geldi. Neriman Ergene, Çeltikçi Mahallesi'nde boş bir arazide, su arığı içerisinde üzeri otlarla kaplı şekilde bitkin halde bulundu. Ekiplerin ilk müdahalesinde yaşlı kadının oldukça yorgun ve susuz kaldığı görüldü. Olay yerine çağrılan ambulansa taşınan Ergene, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ve ailesi, yaşlı kadının mucizevi şekilde sağ bulunmasını büyük sevinçle karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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