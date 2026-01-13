Haberler

Kayıp olarak aranan alzaymır hastasını jandarma buldu

Kayıp olarak aranan alzaymır hastasını jandarma buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma tarafından devriye sırasında bulunarak ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yürüyen, davranışlarıyla dikkat çeken ve kimliği bulunmayan bir vatandaşa rastladı. Kendini ifade edemediği belirlenen kişi hakkında araştırma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda vatandaşın R.K. olduğu tespit edildi. Ailesiyle iletişime geçen ekipler, R.K.'nin alzaymır hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı bilgisini aldı.

Bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor