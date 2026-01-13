Kayıp olarak aranan alzaymır hastasını jandarma buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yürüyen, davranışlarıyla dikkat çeken ve kimliği bulunmayan bir vatandaşa rastladı. Kendini ifade edemediği belirlenen kişi hakkında araştırma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda vatandaşın R.K. olduğu tespit edildi. Ailesiyle iletişime geçen ekipler, R.K.'nin alzaymır hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı bilgisini aldı.

Bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA