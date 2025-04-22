Kaybolan 71 Yaşındaki Suat Dal, 41 Saat Sonra Bulundu

Kaybolduktan 41 saat sonra bulunmuştu: Ambulansa binerken "Çizmelerimi çıkarayım" demesi yürekleri ısıttı

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saat sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulunmuştu. Bulduğu bir parça ekmekle hayatta kalan Dal'ın, ambulansa alınırken kirli ayakkabılarını göstererek "Çizmelerimi çıkarayım" demesi yürekleri ısıttı.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunmasına rağmen, ambulansa bindirilirken gösterdiği zarafet yürekleri ısıttı. "Çizmelerimi çıkarayım" diyerek ambulansa çizmeleriyle binmek istemeyen Suat amca, hem sağlık ekiplerini hem de vatandaşları duygulandırdı.