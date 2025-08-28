Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer Köyü'nde ağıldan kaybolan 12 küçükbaş hayvan, yapılan arama çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gündeğer Köyü'nde yaşayan D.D. (46), sabah saatlerinde ağılına girdiğinde 12 adet küçükbaş hayvanının olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kapının kapalı olmasından dolayı hırsızlık şüphesiyle yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip çevrede araştırma yaptı. Ancak herhangi bir hırsızlık izine rastlanılmadı. Bunun üzerine hayvanların kaçmış olabileceği ihtimali değerlendirilerek drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Yapılan kapsamlı arama sonucunda 12 küçükbaş hayvan, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Gaziantep sınırları içerisindeki dağlık alanda bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. - KİLİS