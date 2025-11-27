Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Yaralandı

Nilüfer ilçesindeki Kayapa OSB'de bir fabrikada çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alırken, 1 işçi yaralandı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahin üretimi yapan fabrikanın arka kısmında bulunan konteyner ve prefabrik soyunma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevlere ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında eşyalarını almaya çalışan 1 çalışan alevlerden etkilenerek hafif yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda başka yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.