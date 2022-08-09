Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı Van'ın Çatak ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Van'ın Çatak ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Görentaş Mahallesi'ne bağlı Çukran yaylasında meydana geldi. İsa Tan isimli vatandaşa ait 50 küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarını alan Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Götentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeyle gitti. Ekipler, halatlar yardımı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Çatak Van 3. Sayfa Haberler

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