Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyünde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Derbentçi köyünde önceki gün köy sakinleri, keçilerinden birinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, kısa sürede keçinin yerini tespit etti. Titizlikle yürütülen çalışmalarda keçi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınarak, sahibine teslim edildi. - TOKAT