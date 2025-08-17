Kayalıklarda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gezi sırasında ayağı burkularak kayalıklarda mahsur kalan 45 yaşındaki E.A., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tatvan ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir grupla gittikleri gezi sırasında tarihi kilise ziyareti dönüşünde E.A. (45) dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Ayağının burkulması sonucu kayalıklarda mahsur kalan E.A. için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 800 metre taşınarak kayalıklardan indirilen kadın, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
