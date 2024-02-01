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Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 HHJ 989 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 59 AHZ 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerin sürücüleri yaralanırken, olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan M.A. ve M.T. ilçedeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tekirdağ Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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