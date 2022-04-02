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Kavgayı ayıranlar dayak yedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavgayı ayıranlar dayak yedi

Kahramanmaraş'ta eşlerin kavgasını ayırmaya çalışan iki kişi, olay yerine gelen kocanın akrabaları tarafından dayak yiyerek hastanelik oldu. Silahında çekildiği olayda, polisin yerinde müdahalesi olayları büyümeden önledi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre karı koca olduğu öğrenilen bir çift arasında çıkan kavga sokağa kadar taştı. Bu esnada olay yerinden evlerine giden M. K, ile arkadaşı İ.B, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında erkeğin akrabalarının da karıştığı kavga büyüdü. Demir levyelerin kullanıldığı olayda silahta çekildi ancak polisin zamanında müdahalesi ile tabanca ateşlenmeden alındı. Şüphelileri göz altına alan polis, daha sonra ifadelerin alınması için tarafları karakola götürdü. Hafif yaralanan M.K, ile arkadaşı İ.B, hastanede tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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