Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde,kavga eden 2 kişi arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale etmek için giden Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuru ise E.O.D. adlı kişinin saldırısına uğradı. Polis memuruna kafa attıktan sonra yumruklamaya çalışan saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAVGA EDEN KİŞİ POLİSLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 25 yaşındaki E.O.D. ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

POLİSE KAFA ATIP YUMRUKLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerine zorluk çıkartan E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan kasklı Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı. Saldırının ardından şüpheliye müdahale edilirken ortalık bir anda karıştı. E.O.D. daha sonra ise polis ekiplerine yumruk atmaya çalıştı.

POLİS MEMURLARI SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.O.D. polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan polis memurları ise şikayetçi oldu. Kavgadan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.