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Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

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İzmir'de 2 kişi arasındaki kavgayı ayırmak için olay yerine bir polis memuru, saldırıya uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan, polis merkezine götürüldü. Olay anı ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde,kavga eden 2 kişi arasında gerginlik çıktı. Olaya müdahale etmek için giden Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuru ise E.O.D. adlı kişinin saldırısına uğradı. Polis memuruna kafa attıktan sonra yumruklamaya çalışan saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAVGA EDEN KİŞİ POLİSLERLE GERGİNLİK YAŞADI

Saat 01.00 sıralarında Bornova Küçükpark Meydanı'nda iki kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, kavga eden iki kişiyi ayırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 25 yaşındaki E.O.D. ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

POLİSE KAFA ATIP YUMRUKLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerine zorluk çıkartan E.O.D., gözaltına alınacağı sırada yanında bulunan kasklı Motosikletli Polis Timi'nde görevli bir polis memuruna kafa attı. Saldırının ardından şüpheliye müdahale edilirken ortalık bir anda karıştı. E.O.D. daha sonra ise polis ekiplerine yumruk atmaya çalıştı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

POLİS MEMURLARI SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.O.D. polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan polis memurları ise şikayetçi oldu. Kavgadan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı! Polis memuruna kafa atıp yumruklamaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Bornova Kavga Memur İzmir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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