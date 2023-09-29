Kaval Köyü Cinayeti: Kan Davası Yüzünden Öldürülen Halil Duman'ın Cenazesi Mağaraya Saklandı

Hakkari'nin Kaval köyünde öldürüldükten sonra cenazesi mağaraya saklanan Halil Duman, cinayetinin altında kan davası çıktı. Cinayetin failleri H.K., A.Y. ve köy muhtarı A.D., 32 yıl önce öldürülen Kazım Kanat'ın intikamını almak amacıyla tasarladıklarını itiraf etti. Savcı mütalaasında 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan zanlılara ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018 tarihinde tarlaya gitmek için evden ayrılmış, akşam eve dönmeyince de meraklanan yakınları aramaya çıkmıştı. Jandarma, AFAD ve köy sakinleri Duman'ı bulmak için günlerce çalışma başlatmış ancak bulunamamıştı. Polis ve jandarmanın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu, cinayeti işledikleri tespit edilen H.K., A.Y. ve azmettirici A.D., için düğmeye basıldı. Van'da olduğu tespit edilen zanlıların saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla 24 Mayıs 2022'de gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine yaşlı adamı kalaşnikof silahla 3 el ateş ederek öldürdükleri ve cesedini mağaraya taşıdıktan sonra mağaranın önünü taş duvar örerek sakladıklarını itiraf ettiler.

Savcı mütalaasını açıkladı

Savcı, dosya çerçevesinde cinayet zanlısı tutuklu H.K.'nın 1994'te öldürülen ağabeyi Kazım Kanat'ın intikamını almak için fırsat kolladığını ve kan davası gütme saikiyle hareket ettiği, olay günü ele geçirilemeyen kalaşnikof marka tüfekle Halil Duman'ı 3 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış hapis cezası istedi.

"Tutuksuz sanıklara da müebbet"

Tutuksuz yargılanan A.Y. ise, uzun süredir Duman ailesinden intikam almak için fırsat kollayan H.K.'yi köye götürdüğü, olay yerinden kaçmasını sağladığı, bu hususun sanık beyanında da dosya çerçevesinde deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde bu eyleme başından sonuna kadar katıldığı, öldürme olayı ile ilgili resmi makamlara bilgi vermediği hususları da bir bütün değerlendirildiğinde eyleminin yardım etme sorumluluğundan öteye geçerek iştirak halini aldığı A.Y. ve H.K.'nin kan gütme saikiyle gerçekleştirdiği eylemi diğer sanıkları ile birlikte tasarladığı ve eyleme bu şekilde iştirak ettiği sabit olmakla eylemleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Muhtar cinayetin azmettiricisi ve tasarlayıcısı çıktı"

Tutuksuz sanık A.D., olay tarihinde köyde muhtar olmasından kaynaklı olarak su sırasının kimde olduğunu bildiği, kan gütme saikiyle hareket eden H.K. ve A.Y., su sırasını haber ettiği, Halil Duman ile akraba olmasından dolayı başına geleceklerden haberi olmayan maktülü olay yerine sürüklediği, sanık A.Y.'nin Cumhuriyet Savcısı huzurunda verdiği ifadesinde "H.K.'nin yanında tüfeğin olmadığını, sanık A.D.'nin yanında kalaşnikofu gördüğünü, H.K.'nin bir anda nereden aldığını göremediği tüfeği çıkardığını" yine Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda da "tüfeği olay yerinden almış olabileceğini veya A.D.'nin de almış olabileceğini" beyan etmesiyle birlikte değerlendirildiğinde sanık H.K.'nin eylemi gerçekleştirirken kullandığı tüfeği A.D.'den direkt aldığı veyahut da A.D.'nin Halil'i götürdüğü yerde aldığının anlaşıldığı, her ne kadar sanık A.D. alınan ifadesinde olay günü evde olduğunu beyan etmiş ise de tanık sıfatıyla beyanda bulunan ve A.D.'nin bahçesinde çalışan M.K.'nın alınan beyanında A.D.'yi olay günü evde hiç görmediğini beyan etti. Yine telefonunu diğer sanıklarla peş peşe açtığı, tüm bu huşularla birlikte değerlendirildiğinde A.D.'nin beyanlarının suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğu su sırasının bilmeleri mümkün olmayan diğer sanıklara su sırasını haber vererek ve maktülü olay yerine götürerek, diğer sanıklarla birlikte Halil Duman'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği sabit olmakla eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Karar duruşmasının, 2 Ekim Pazartesi günü 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi. - HAKKARİ