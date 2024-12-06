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Kavak'ta Uyuşturucuyla Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetleri

Kavak'ta Uyuşturucuyla Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetleri
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Samsun'un Kavak ilçesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında yapılan bilgilendirme toplantılarıyla, annelere uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Toplamda 1.165 vatandaşa yönelik eğitimler düzenlendi.

Samsun'un Kavak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü ekipleri, "Çocuklarımızın geleceği için bir araya geliyoruz. En İyi Narkotik Polis Anne Projesi" kapsamında, Kavak'ta yaklaşık 485 fabrika çalışanı anne ve anne adayı ile ilçe genelinde esnaf, ticari taksi ve dolmuş şoförleri 680 kişi olmak üzere toplam bin 165 vatandaşa, ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline En İyi Narkotik Polisi Anne, UYUMA ve NARVAS projeleri ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemine ilişkin annelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilerek, broşür dağıtımlarının yapıldığı etkinliklerin bundan sonra da sürdürüleceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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