Kavak'ta kumar operasyonu: 4 hakkında işlem

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde kıraathanede gerçekleştirdikleri denetimde kumar oynayan şahıslara yönelik işlem yaptı.

25 Eylül Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kavak ilçesinde bir kıraathanede yapılan kontrollerde, 3 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu Y.D. (56) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Y.D., işlemlerinin tamamlanması için Kavak Şehit Nurettin Cinssoy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
