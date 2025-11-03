Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

İstanbul Bağcılar'da bir kafede çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Siparişi beğenmeyen 20 yaşındaki Havin Taşçı, eski iş arkadaşı olan garson Şeymanur Ş. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 31 Ekim sabahı saat 04.20 sıralarında Bağcılar'ın Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce işten ayrılan Havin Taşçı (20), eski iş yerini ziyaret ederek oturdu. Burada çalışan eski iş arkadaşı Şeymanur Ş. (19)'den sipariş verdi. Gelen siparişi beğenmeyen Taşçı ile Şeymanur Ş. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş., kısa süre sonra evinden bıçak alarak kız kardeşi Feyza Ş. (16) ile birlikte tekrar kafeye geldi. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şeymanur Ş., yanında getirdiği sustalı bıçakla Havin Taşçı'yı önce karnından, ardından kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Havin Taşçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Şeymanur Ş. ve kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan iki sustalı bıçak da delil olarak muhafaza altına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi Feyza Ş. ise serbest bırakıldı. Savcılık, olayla ilgili "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.