İran'dan Katar'da dünyanın en büyük LNG üretim tesisinin bulunduğu bölgeye füze saldırısı

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın Ras Laffan bölgesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine düzenlediği füze saldırısının ardından bölgede yangın çıktığını açıkladı. QatarEnergy, olayda büyük ölçekli hasar tespit ettiklerini duyurdu. İran, saldırıya misilleme yapacaklarını belirtti.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Körfez ülkelerindeki çeşitli askeri ve lojistik unsurlara yönelik misillemeleri sürüyor. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği Ras Laffan bölgesine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucunda bölgede yangın çıktığı, olayın ardından sivil savunma ekiplerinin hızla sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edildi.

QatarEnergy: "Büyük ölçekli hasar oluştu"

Katar devletine ait QatarEnergy şirketinden yapılan açıklamada, Ras Laffan'ın balistik füze saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle endüstriyel bölgede büyük ölçekli hasar meydana geldiği vurgulanırken, birden çok yangın çıktığı belirtildi. Olayda henüz bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İran: "Sert bir şekilde misilleme yapacağız"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars hedef alınmıştı. Söz konusu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Suçlu düşman, ülkenin güneyinde İran'ın yakıt ve enerji altyapısının bir kısmına saldırmıştır. Daha önce ülkemizin yakıt, enerji, doğal gaz ve ekonomik altyapılarına yönelik ABD ve Siyonist saldırılarının karşılıksız kalmayacağı, düşmana güçlü şekilde karşılık verilerek saldırının kaynağının da hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Saldırının kaynağı olan ülkenin yakıt, enerji ve doğal gaz altyapılarını hedef almayı meşru hakkımız olarak görüyoruz ve ilk fırsatta sert bir şekilde misilleme yapacağız" denilmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
