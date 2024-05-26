Katar Havayolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e uçan Katar Havayolları'na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitmek üzere havalanan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları'na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 6 yolcu ile 6 mürettebatın yaralandığı aktarıldı. Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin'e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi. DAA açıklamasında, "Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Havalimanındaki operasyonların etkilenmediği duyuruldu. - DUBLİN