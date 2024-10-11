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Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan İ.U. Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan uygulama ile yakalandı ve adli mercilere teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan 13 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Bornova ilçesinde Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 Ekim günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan İ.U. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine götürülen İ.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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