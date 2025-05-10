Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Sinop'ta Kaza Geçirdi

Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Sinop'ta Kaza Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, Sinop'ta bir otomobille çarpıştı. Kazada toplam 34 kişi yaralanırken, Valilik ve Üniversite, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu Üniversitesi, gezi için gittikleri Sinop'ta kaza geçiren öğrencilere 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Sinop'un merkez ilçesine bağlı Aloğlu köyü mevkiinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 34 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından Valilik ile Kastamonu Üniversitesi, yaralıların son durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile bir otomobilin, 10 Mayıs 2025 tarihinde Sinop Merkez Aloğlu köyü mevkisinde çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 34 vatandaşımızın sağlık merkezine sevki gerçekleştirilmiştir. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan 1 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde, 5 kişinin tedavisi serviste, 8'i ise müşahede altında devam etmekte olup 20 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kastamonu Üniversitesi de, yayınladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde, Sinop'un Erfelek ilçesi Aloğlu köyü mevkiinde öğrencilerimizi taşıyan bir tur otobüsünün, karşı yönden gelen bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından, 31 öğrencimiz ve 1 akademisyenimiz olmak üzere toplam 32 kişi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda tedavisi süren bir öğrencimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Öğrencilerimizden 19'u taburcu edilmiş, 4'ünün ise servisteki tedavileri devam etmektedir. Diğer yaralılarımızın sağlık durumları da takip edilmekte ve hastanedeki tedavileri sürmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumu, Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, ilgili birimlerimiz öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmak üzere gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. Yaralanan tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte başta Sinop Valiliği, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi olmak üzere, sürece katkı sunan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çalışanlarına ve tüm kurum ve personellere teşekkür ediyoruz. Kazaya ilişkin soruşturma yetkili mercilerce sürdürülmektedir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.