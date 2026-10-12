Kastamonu Taşköprü'de tarladaki kavgada silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan kavga sırasında 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı