Kastamonu Seydiler'de Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 2'si çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, Seydiler ilçesi, Kastamonu-İnebolu karayolu Ağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı Toyota marka otomobil, kavşakta Numan Kale yönetimindeki 18 BH 887 plakalı Honda marka otomobille, ardından Sadık Temur idaresindeki 34 TJ 4962 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ile Muhammet Fatih Mut yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibe sevk edildi. Kazazedelere ilk yardımı ise çevreden geçen diğer sürücüler ve fabrika çalışanları yaptı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgede polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısa süre ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - KASTAMONU