- Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor Kastamonu'nun sahil kesiminde fırtına etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı başladı.

- Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun sahil kesiminde fırtına etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodlu uyarıda bulunduğu Kastamonu'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına, özellikle sahil kesimdeki ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz sahili bölgesinde fırtına etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Kastamonu-Cide karayolu, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Karayolları ekipleri, karın yolda kazalara sebebiyet vermemesi için tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.