Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında meydana geldi. Edinilen bölgeye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen orman ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU