Haberler

Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 355,51 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin, bin 118 adet sentetik ecza hapı ve nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde polis ekiplerince Agerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Araç İlçe Emniyet Amirliğince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen planlı ve koordineli çalışmalar neticesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 355,51 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 0,07 gram metamfetamin, 80 adet şeffaf kilitli poşet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Araç İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda ise yapılan aramalarda bin 118 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 435 TL nakit para ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında S.Ç., B.D., E.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!