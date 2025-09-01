Kastamonu-Karabük Sınırında Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi

Kastamonu-Karabük Sınırında Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi
Kastamonu-Karabük sınırında süren orman yangınları nedeniyle 5 köy tahliye edildi. Ekipler yangınlara müdahale ederken, etkili rüzgar nedeniyle yangının yayılma riski artıyor.

Kastamonu- Karabük sınırında süren iki orman yangını sebebiyle 5 köy tahliye edildi.

Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Rüzgar sebebiyle Araç ilçesinde bulunanan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar, Güzelce köyleri tahliye edildi.

İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangının ardından römorkuna yüklediği birkaç eşyasıyla evinden ayrıldığını ifade ederek, "Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık" dedi. - KASTAMONU

