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Kastamonu İnebolu'da 8 evi saran yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Kastamonu İnebolu'da 8 evi saran yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde çıkan yangın, 7 eve sıçrayarak 8 evi sardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İnebolu, il merkezi ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye, orman ve su tankerleriyle müdahale sürerken yanan köy dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ve 7 eve sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 7 eve daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 8 evi saran yangını kontrol atlına almak için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yanan köy dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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