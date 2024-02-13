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Kastamonu İhsangazi'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 adreste yapılan aramada, ruhsatsız silahla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından 5 adreste yapılan aramada, ruhsatsız silahla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İhsangazi ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız kırma olarak tabir edilen av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve 4 adet kama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İhsangazi Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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