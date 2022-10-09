Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Kastamonu karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. sürücüleri öğrenilemeyen tır ile Taşköprü Belediyesine ait kamyon çarpıştı. Daha sonra savrulan tır şarampole yuvarlanırken kamyon ise yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.