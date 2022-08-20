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Kastamonu haber: Park halindeki araç alev alev yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haberler: Park halindeki araç alev alev yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı Küçükçekmece'de mahalle arasında yanan araç panik oluşturdu Küçükçekmece'de, park halindeki panelvan araç yanmaya başladı.

Park halindeki araç alev alev yandı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Küçükçekmece'de mahalle arasında yanan araç panik oluşturdu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, park halindeki panelvan araç yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç paniğe neden olurken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı.

Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesindeki park halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki panelvan araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın alev topuna döndüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle yapıldı. Aracı park park halinde olan diğer vatandaşlar ise, yangının sıçramaması için araçlarını çekmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar ilk başta müdahale etmek istese de yangını söndürmeyi başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.

Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Pehlivan - 3. Sayfa

Küçükçekmece Tragger 3. Sayfa Haberler

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