Kastamonu'daki Orman Yangınında Hasar Havadan Görüntülendi

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınının sıçradığı köyde, 3 ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesi sayesinde diğer evler kurtarıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından köyde yaşayan vatandaşlar evlerini kontrol etmek için döndü.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınının sıçradığı köydeki hasar, havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesiyle evlerinin yanmaktan kurtarıldığını söyledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının ilk günü, alevlere teslim olan Güzelce köyündeki hasar görüntülendi. 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği köyde yaşayan vatandaşlar, yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerini kontrol etmek için köye döndü. Felaketin eşiğinden dönülen köyde yaşayan vatandaşlar, yangın ile evlerinin arasında 1 metre mesafe kaldığını, ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığını dile getirdi.

"2 metre mesafeyle evimiz kurtulmuş"

İstanbul'da yaşayan Şeref Bilsel, yangın haberini aldıktan sonra hemen köylerine geldiklerini dile getirerek, "Biz yangını duyduk hemen geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. 2 metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik" dedi.

"Sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler"

Hakan Bilsel ise evine yangının evine 1 metre kala kontrol altına alındığını dile getirerek, "Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. 100 tane küçükbaş hayvanını kamyona yükleyip götürmüşler. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. 1 metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul'daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
