Kastamonu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınmasının ardından ortaya çıkan acı manzara havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor. Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

Yangın bölgesinde çok sayıda helikopter ve farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye, il özel idaresi ekipleri görevlerini sürdürüyor. - KASTAMONU