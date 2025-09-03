Haberler

Kastamonu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Havadan görüntülenen yangın sonrası, acı manzaralar ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Ekipler, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Helikopterlerle de yangının devam ettiği alanlarda söndürme çalışması yürütülüyor. Ormanlarda ortaya çıkan acı manzara, yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan görüntülendi.

Yangın bölgesinde çok sayıda helikopter ve farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye, il özel idaresi ekipleri görevlerini sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
