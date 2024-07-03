Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da yıldırım düşmesiyle orman yangınları çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Kuzyaka bölgesi ve İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu'nun yıldırım düşmesi sebebiyle iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kuzyaka bölgesi Koçcağız mevkisi ile İhsangazi ilçesine bağlı Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sebebiyle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Koçcağız mevkiindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan, bugün Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde çıkan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsangazi Kastamonu Örencik Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

 Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title