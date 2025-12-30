Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
Kastamonu'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonda 30 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan baskında, 30 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa