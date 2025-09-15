Kastamonu'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Kaza, Pınarbaşı ilçesine Uzunçam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Satı Arslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Satı Arslan'ın cenazesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa