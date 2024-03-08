Kastamonu'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp yaşlı kadının para ve altınını dolandıran şüpheli, dolandırdığı altın ve paralarla birlikte il merkezinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 7 Mart tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadının nakit parasını ve altınını aldı. İhbar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı kısa süre içinde il merkezinde para ve altınlarla birlikte yakaladı. Yapılan aramada 86 bin 400 TL nakit para, 370 Amerikan doları ve 2 gram altın ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs E.E., emniyet güçlerince gözaltına alındı. - KASTAMONU