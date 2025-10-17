Kastamonu'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesi Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Bedriye Köseoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın ikinci katındaki evde yaşayan yaşlı kadına ulaşamayan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdi.

Eve giren ekipler, Köeseoğlu'nun yatak odasındaki cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU