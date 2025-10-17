Kastamonu'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Haberler

Cide ilçesinde, 70 yaşındaki Bedriye Köseoğlu'nun yakınları kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. Ekipler tarafından evinde yapılan incelemelerde yaşlı kadının cesedi bulundu ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesi Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Bedriye Köseoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın ikinci katındaki evde yaşayan yaşlı kadına ulaşamayan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdi.

Eve giren ekipler, Köeseoğlu'nun yatak odasındaki cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
