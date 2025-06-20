Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü, ancak ev büyük hasar aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, Devrekani ilçesi Arslanbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki iki katlı bir ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa