Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılmaz Hale Geldi
Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası, ev kullanılmaz hale geldi. Yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Toygarlı köyü Kolca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yavru'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu. Yangın sırasında pencereden atlayan vatandaşlardan Hasan Yavru ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Cide ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

