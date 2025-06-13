Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Hoca köyü Merkez Mahallesinde ikamet eden Ahmet Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm eve yayıldı. İhbarla birlikte yangın yerine Azdavay ve Ağlı itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU