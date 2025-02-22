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Kastamonu'da Yangın Faciası Önlenirken 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Yangın Faciası Önlenirken 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kastamonu'da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, 12 yaşındaki bir çocuğun dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından evde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Kastamonu'da sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, 12 yaşındaki çocuğun dumanları fark etmesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akmescit Mahallesi Kefeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan ve Murat Çimen isimli kardeşlere ait apartmanın giriş katında yangın çıktı. Bu sırada ekmek almak için markete giden 12 yaşındaki Nazar Çimen, eve döndüğü sırada dumanları fark ederek ailesini uyardı. Ardından Nazar Çimen, yangın sırasında ailesinin evde olduğunu ve uyuduğunu söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın sırasında evde uyumakta olan ve dumandan etkilenen Satiye Çimen ile oğlu Orhan Çimen, evden çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin evden tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelere göre yangının sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangının ardından açıklamada bulunan Akmescit Mahallesi Muhtarı Emine Bekiroğlu, "Ev sahiplerine ait üç katlı müstakil bir yapı. Sanırım sobanın yanan kurumunun aşağıya inmesiyle yangın başlamış. Evin küçük kızının dumanları fark etmesiyle itfaiyeye haber ediliyor ve yangına müdahale ediliyor. Maalesef hiçbir şey kullanılacak durumda değil. Evin içerisi de çok büyük zarar gördü. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde herkesten duyarlı olmalarını istiyoruz. Ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda herkesin destek olmasını bekliyoruz. Evde 7 kişi konaklıyor. Yanan dairede şu anda hiçbir eşya kullanılacak durumda değildir. Çekyat, koltuk, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, fayanslar, banyo sobaları, banyo kazanları ne var ne yok hepsi zarar görmüş ve kullanılamayacak duruma gelmiştir" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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