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Kastamonu'da Yangın Faciası: Baba ve Engelli Oğul Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Yangın Faciası: Baba ve Engelli Oğul Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenleri bulundu. Yangında yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında küle dönen evdeki baba ve engelli oğlunun cansız bedenleri bulundu. Yaralı kurtarılan bir kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, Tosya ilçesi YukarıBerçin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Gizli'ye (80) ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından, evden yaralı olarak çıkan Şahin Gizli (45), yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Şahin Gizli'nin, babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin yangın sırasında evde bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler evde arama çalışması başlattı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından evde yapılan çalışmalar neticesinde, Sabri Gizli ve oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından baba ve oğlunun cenazeleri enkaza dönen evden çıkartıldı. Tosya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen Şahin Gizli'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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