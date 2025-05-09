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Kastamonu'da Yangın: Ev, Ahır ve Cami Kullanılmaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: Ev, Ahır ve Cami Kullanılmaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyünde çıkan yangında, bir ev, ahır ve cami alevler içinde kaldı. Olay sonrası itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve cami kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Daday'ın Bezirgan köyü Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sönmez'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, köydeki camiye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında 1 ev, 1 ahır ve köy camisi kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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