Kastamonu'da Yangın: Ev, Ahır ve Cami Kullanılmaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve cami kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Daday'ın Bezirgan köyü Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sönmez'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, köydeki camiye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında 1 ev, 1 ahır ve köy camisi kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU