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Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinde muhtar Mehmet Namlı'ya ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerine Azdavay ilçesi Hoca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Mehmet Namlı'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Azdavay itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında Mehmet Namlı'ya ait ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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