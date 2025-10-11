Haberler

Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir evde çıkan yangın, ahşap evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Küre ilçesi Uzunöz Ambarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nedim Özkök isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
