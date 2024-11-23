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Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Azdavay ilçesinde çıkan yangında Fatma Çevir'e ait iki katlı ahşap ev kül oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Azdavay ilçesi Keppiclik köyü Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Çevir'e ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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