Kastamonu'da Yangın: 3 Samanlık, Odunluk ve Garaj Küle Döndü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık ile odunluk ve garaj kullanılmaz hale geldi

Olay, Daday ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlıklara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Daday ve Karabük'ün Eflani ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 ahşap samanlık ile odunluk ve garaj yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU