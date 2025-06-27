Kastamonu'da Yangın: 3 Samanlık, Odunluk ve Garaj Küle Döndü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, bir odunlukta başlayan yangın kısa sürede 3 samanlık ile odunluk ve garaja sıçrayarak ciddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık ile odunluk ve garaj kullanılmaz hale geldi
Olay, Daday ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlıklara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Daday ve Karabük'ün Eflani ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 ahşap samanlık ile odunluk ve garaj yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa