Yangın çıkan villada alevlerin arasında kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç katlı bir villada elektrik kontağından çıkan yangında mahsur kalan 81 yaşındaki R.Ö., itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, villada büyük hasar oluştu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç katlı villada çıkan yangın sırasında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Evrenye-Ayvat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timuçin Ölçer'e ait üç katlı villada, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 81 yaşındaki R.Ö., mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan R.Ö., ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç katlı villada çıkan yangın ise ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, villada büyük oranda hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
